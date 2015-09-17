Упорядочить материалы для менеджеров по продажам- задача для тренера

Нужен грамотный тренер для менеджера по продажам. Есть задача с которой мы начнем наше сотрудничество - если сработаемся, готовы обсуждать постоянное сотрудничество в рамках проекта.

Привести материалы по продуктам, скрипты в удобный, лаконичный формат для работы менеджеров и провести пару встреч с менеджерами, разобрать структуру скриптов, помочь выработать алгоритм работы с возражениями.

Немного о нас: мы официальный оператор связи, оказываем помощь образовательным учреждениям в приведении их веб-ресурсов и нормативных документов к соответствию нормам законодательства. Во многом при общении с клиентом опираемся на действующие законодательные акты, есть несколько комплексных предложений, продуктов. Все материалы с нашей стороны собраны, менеджеры по ним обучаются. Важно посмотреть опытным взглядом, доработать материалы и пройти их с менеджерами.