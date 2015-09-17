Управленческий учет, эксель, гугль док (excel, google docs)

Нужно сделать несколько таблиц в гугль доке для управленческого учета фирмы по разработке сайтов

Есть менеджеры по продажам. Есть руководитель отдела программистов, есть программисты - исполнители. Есть регулярные расходы (например ежемесячные оплаты сервера). Есть планируемые расходы (например - расходы на телефонию)

Есть требуемые расходы на развитие фирмы (резервный фонд) Из него платятся деньги на проекты по развитию, на найм менеджеров по обзвону, премии и проч. Резервный фонд нужен по фирме полностью и по проектам.

Отделов и руководителей может быть несколько

Нужно в любой момент знать

- сколько денег ожидать на конец месяца

- сколько внесено предоплат клиентами

- сколько нужно платить исполнителям, сколько осталось заплатить (с разбивкой по исполнителям)

- доход руководителя отдела на дату и на конец месяца

- доход самой фирмы, на дату и на конец месяца

- задолженность клиентов

- сколько денег в резервном фонде, сколько можно потратить

Есть клиенты, которые платят деньги.

Типичный кейс

Менеджер тратит на звонки 300 рублей, находит клиента. Заключает договор. Клиент платит 33%, проект берется в работу. 33% проекта готова, показывается клиенту, клиент согласен, платит еще 33%, руководитель отдела платит 33% исполнителю (-лям), в работу запускается еще треть проекта и так далее. Важно - исполнителям платятся первые деньги после получения суммы в 2 раза бОльшей, чем стоит из работа.

Приведите примеры, если таковые есть у вас