Добрый день, Нам в компанию требуется технический специалист широкого профиля. У компании 2 интернет-магазина (возможно будет больше). [url=http://www.king-bong.ru/]www.King-Bong.ru[/url] и [url=http://www.teaholics.ru./]www.teaholics.ru.[/url] Работа удаленная, необходимо быть на связи в рабочее время с 11 до 19 пн-пт по Москве + возможность связи в ...
Управленческий учет, эксель, гугль док (excel, google docs)
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Нужно сделать несколько таблиц в гугль доке для управленческого учета фирмы по разработке сайтов
Есть менеджеры по продажам. Есть руководитель отдела программистов, есть программисты - исполнители. Есть регулярные расходы (например ежемесячные оплаты сервера). Есть планируемые расходы (например - расходы на телефонию)
Есть требуемые расходы на развитие фирмы (резервный фонд) Из него платятся деньги на проекты по развитию, на найм менеджеров по обзвону, премии и проч. Резервный фонд нужен по фирме полностью и по проектам.
Отделов и руководителей может быть несколько
Нужно в любой момент знать
- сколько денег ожидать на конец месяца
- сколько внесено предоплат клиентами
- сколько нужно платить исполнителям, сколько осталось заплатить (с разбивкой по исполнителям)
- доход руководителя отдела на дату и на конец месяца
- доход самой фирмы, на дату и на конец месяца
- задолженность клиентов
- сколько денег в резервном фонде, сколько можно потратить
Есть клиенты, которые платят деньги.
Типичный кейс
Менеджер тратит на звонки 300 рублей, находит клиента. Заключает договор. Клиент платит 33%, проект берется в работу. 33% проекта готова, показывается клиенту, клиент согласен, платит еще 33%, руководитель отдела платит 33% исполнителю (-лям), в работу запускается еще треть проекта и так далее. Важно - исполнителям платятся первые деньги после получения суммы в 2 раза бОльшей, чем стоит из работа.
Приведите примеры, если таковые есть у вас
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