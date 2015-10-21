Закупщик рекламы в соц сетях

Нужно сделать несколько таблиц в гугль доке для управленческого учета фирмы по разработке сайтов Есть менеджеры по продажам. Есть руководитель отдела программистов, есть программисты - исполнители. Есть регулярные расходы (например ежемесячные оплаты сервера). Есть планируемые расходы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную (фултайм) удаленную работу требуется девушка / женщина.
Надо на рабочие дни (пн,вт,ср,чт,пт) закупать и контролировать выход рекламы в социальных сетях.
Утром следить, что реклама вышла, если нет то связываться с площадками.
Вечером с (21 до 23) записывать показатели рекламы (число переходов).
Днем надо будет покупать от 8 до 20 объявлений.
График контроль выхода рекламы с 7 до 11 утра (реклама обычно выходит с 7 до 9 утра)
Покупка рекламы на следующий день (как у вас будет получаться). Сейчас человек занимается этим где-то с 14 до 20-22 с перерывами.
От вас требуется:
1. желание работать
2. пунктуальность
3. внимание к мелким деталям
4. ответственность
5. быть на связи
6. опытный пользователь ПК
7. умение самостоятельно решать вопрос
8. умение спрашивать.
9. умение пользоваться google docs
10. наличие аккаунта в vk.com
11. наличие instagram на телефоне
12. WhatsApp на телефоне и компьютере (!)
13. telegram на телефоне и компьютере (!)
14. наличие skype
Оплата за 1 вышедшее рекламное объявление
на испытательный срок - 30 рублей
после испытательного - 50 рублей
Испытательный срок будет оплачен если за 5 рабочих дней выйдет больше 20 рекламных объявлений.
Рекламные объявления предоставляются, список площадок где закупать рекламу так же предоставляется.
Все что надо это связываться с ними, договариваться о выходе рекламы, отправлять рекламный пост и проверить публикацию рекламного объявления.
Обязательное тестовое задание:
сделать аудиопрезентацию о себе, на 1-2 минуты и прислать мне в whatsapp!
в ней вы должны рассказать о себе (кто вы, чем сейчас занимаетесь, чем до этого занимались), про образование, о другом опыте работы, замужем ли? есть ли дети?
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