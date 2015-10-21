Закупщик рекламы в соц сетях

На постоянную (фултайм) удаленную работу требуется девушка / женщина.

Надо на рабочие дни (пн,вт,ср,чт,пт) закупать и контролировать выход рекламы в социальных сетях.

Утром следить, что реклама вышла, если нет то связываться с площадками.

Вечером с (21 до 23) записывать показатели рекламы (число переходов).

Днем надо будет покупать от 8 до 20 объявлений.

График контроль выхода рекламы с 7 до 11 утра (реклама обычно выходит с 7 до 9 утра)

Покупка рекламы на следующий день (как у вас будет получаться). Сейчас человек занимается этим где-то с 14 до 20-22 с перерывами.

От вас требуется:

1. желание работать

2. пунктуальность

3. внимание к мелким деталям

4. ответственность

5. быть на связи

6. опытный пользователь ПК

7. умение самостоятельно решать вопрос

8. умение спрашивать.

9. умение пользоваться google docs

10. наличие аккаунта в vk.com

11. наличие instagram на телефоне

12. WhatsApp на телефоне и компьютере (!)

13. telegram на телефоне и компьютере (!)

14. наличие skype

Оплата за 1 вышедшее рекламное объявление

на испытательный срок - 30 рублей

после испытательного - 50 рублей

Испытательный срок будет оплачен если за 5 рабочих дней выйдет больше 20 рекламных объявлений.

Рекламные объявления предоставляются, список площадок где закупать рекламу так же предоставляется.

Все что надо это связываться с ними, договариваться о выходе рекламы, отправлять рекламный пост и проверить публикацию рекламного объявления.

Обязательное тестовое задание:

сделать аудиопрезентацию о себе, на 1-2 минуты и прислать мне в whatsapp!

в ней вы должны рассказать о себе (кто вы, чем сейчас занимаетесь, чем до этого занимались), про образование, о другом опыте работы, замужем ли? есть ли дети?