Есть блог на WP и список тем, которые нравятся. Нужно узнать какие из этих тем могут работать на данной версии WP, а затем натянуть указанную.
Аккордеон-меню на сайте
Нужно настроить меню аккордеон на сайте (в отдельном шаблоне) , подробней по 578354440
Заявки фрилансеров
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