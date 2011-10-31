Парсинг сайта тур. тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки174 просмотра

Необходимо спарсить данные о турах, странах, отелях с сайта www.itour.com.ua.

Желательно также делать вывод этих данных в Drupal.

Подробности в личку.

Drupal
14 лет назад
acronus
Роман 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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