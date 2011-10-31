Добрый день. у меня есть web-сайт о работает на MediaWiki 1.16.5 с набором расширений Я не могу обновиться корректно до последней версии мне нужна возмездная помощь в этом вопросе. Получилось обновиться ...
Скрипт сортировки сайтов
Нужно написать пользовательский интерфейс для сортировки сайтов по пределенным параметрам.
Подробности по ICQ 372842191
Заявки фрилансеров
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