Добрый день. у меня есть web-сайт о работает на MediaWiki 1.16.5 с набором расширений Я не могу обновиться корректно до последней версии мне нужна возмездная помощь в этом вопросе. Получилось обновиться ...
Правки сайта на битриксе
Нужны правки шаблонов, добавление форм javascript, замена онлайн чата, форм обратной связи и реализация геотаргетинга.
Подробнее во вложении.
Определяющую роль играют сроки реализации.
Заявки фрилансеров
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