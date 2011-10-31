Добрый день. у меня есть web-сайт о работает на MediaWiki 1.16.5 с набором расширений Я не могу обновиться корректно до последней версии мне нужна возмездная помощь в этом вопросе. Получилось обновиться ...
Модуль-парсер с pornhub.com для DLE 9.2
Основное предназначение модуля – следить за рабочей ссылкой на видеофайл..
Основное действие:
Есть сайт с онлайн видео, как вы наверно уже поняли, видео беруться с pornhub.com, НО при составлении новости в дополнительное поле записываеться не ссылка на видео файл, а ссылка на страницу видео, например:
httр://pornhub.com/view_video.php?viewkey=1064687842
При просмотре полной новости с видео-материалом на нашем сайте, модуль используя ссылку на страницу pornhub.com – получает ссылку на видео файл и передает его плееру на нашем сайте.
Ссылки на видео-файл заносятся в кэш на определенное время. После истечения указанного времени, при следующем посещении новости с видео-материалом, модуль заного получает ссылку на видео-файл.. Таким образом по-кругу..
Более подробно, вы можете прочесть в ТЗ, прикрепленный к проекту
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