Добрый день. у меня есть web-сайт о работает на MediaWiki 1.16.5 с набором расширений Я не могу обновиться корректно до последней версии мне нужна возмездная помощь в этом вопросе. Получилось обновиться ...
Разработка видеоролика (скетчевая графика)
Нужно разработать серию видеороликов для внутрикорпоративного использования.
Формат 1280x720, 25 кадров, avi. Хронометраж 60 сек.
Звуковое сопровождение мы предоставим.
Нужен профессиональный флешаниматор.
Стиль ролика - примитивная карандашная графика (пример ролика вышлю в процессе).
Присылайте заявки и ориентировочную стоимость работ.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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