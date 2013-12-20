Необходима реализация взаимодействия с доменным регистратором r01.ru в плане регистрации доменных имен. Документация по управлению услугами с помощью API: — http://help.r01.ru/partner/api.html Требования к sdk минимальны: 1) следовать стандарту ...
Доработать доску объявлений
В доске объявлений реализованной boxcode.ru
Нужна проверка уникальности объявления (в рамках сайта) при добавлении.
Требование.
При добавлении объявления нужно проверить нет ли уже размещенных на сайте объявлений с таким же текстом. (проверять только поле таблицы = текст объявления).
Если точно такой же текст уже был в другом объявлении то обновить данные старого объявления на новые. То есть
У старого поменять дату добавления на новую
Имя, емаил, телефон, срок публикации и тд.
В итоге мы получим новое объявление с старой ссылкой.
Туже операцию производить при импорте объявлений.
Жду цену и сроки.
Заявки фрилансеров
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