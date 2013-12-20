Доработать доску объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки63 просмотра

В доске объявлений реализованной boxcode.ru

Нужна проверка уникальности объявления (в рамках сайта) при добавлении.

Требование.

При добавлении объявления нужно проверить нет ли уже размещенных на сайте объявлений с таким же текстом. (проверять только поле таблицы = текст объявления).

Если точно такой же текст уже был в другом объявлении то обновить данные старого объявления на новые. То есть

У старого поменять дату добавления на новую

Имя, емаил, телефон, срок публикации и тд.

В итоге мы получим новое объявление с старой ссылкой.

Туже операцию производить при импорте объявлений.

Жду цену и сроки.

11 лет назад
komputernet
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров