Доработать доску объявлений

В доске объявлений реализованной boxcode.ru

Нужна проверка уникальности объявления (в рамках сайта) при добавлении.

Требование.

При добавлении объявления нужно проверить нет ли уже размещенных на сайте объявлений с таким же текстом. (проверять только поле таблицы = текст объявления).

Если точно такой же текст уже был в другом объявлении то обновить данные старого объявления на новые. То есть

У старого поменять дату добавления на новую

Имя, емаил, телефон, срок публикации и тд.

В итоге мы получим новое объявление с старой ссылкой.

Туже операцию производить при импорте объявлений.

Жду цену и сроки.