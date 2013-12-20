Регистрацию доменных имен (API) - reg.ru

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Необходима реализация взаимодействия с доменным регистратором reg.ru в плане регистрации доменных имен.

Документация по управлению услугами с помощью API:

https://www.reg.ru/support/help/api

Требования к sdk минимальны:

1) следовать стандарту PSR0 (namespace, autoload)

2) использовать exception в случае возникновения ошибочных ситуаций

11 лет назад
seodes
Юрий 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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