Задача для специалиста VK API

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки71 просмотр

Нужен специалист VK API для исправления бага. При частом использовании API, он не отвечает, нужно исправить.

11 лет назад
blackintenum
Семен 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров