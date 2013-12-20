Сделать калькулятор на joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок93 просмотра

Задача сделать калькулятор , который по берет данные

- глубина погружения

- кол-во свай

из таблички http://kommtex.ru/raschet-stoimosti-rabot и выводит значение

далее можно отправить заявку через форму

на картинки показано 4 шага

По результатм работы нужно будет еще сделать 2 подобных калькулятора.

Пишите ваши сроки и цену.

Joomla
11 лет назад
zveno77
Павел 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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