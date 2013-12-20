Регистрацию доменных имен (API) - nic.ru

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Закрыт2 заявки92 просмотра

Необходима реализация взаимодействия с доменным регистратором nic.ru в плане регистрации доменных имен.

Документация по управлению услугами с помощью API:

http://www.nic.ru/api/

Требования к sdk минимальны:

1) следовать стандарту PSR0 (namespace, autoload)

2) использовать exception в случае возникновения ошибочных ситуаций

11 лет назад
seodes
Юрий 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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