Доработка Simpla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки65 просмотров

Требуется доработка функционалов интернет-магазина. CMS Simpla. Готов давать предоплату. Обязательное условие -окончательная оплата после проведения тестирования и аудита законченной доработки.

11 лет назад
hhanter
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров