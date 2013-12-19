При нажатии (клика) на картинку должно появиться окно с информацией. пример тут http://vozle.net/sms/123.jpg Информация будет подгружаться с ссылки http://vozle.net/a-viewgift/bln-1/id-18291/
Доработка Simpla
Требуется доработка функционалов интернет-магазина. CMS Simpla. Готов давать предоплату. Обязательное условие -окончательная оплата после проведения тестирования и аудита законченной доработки.
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