Помощник программиста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки186 просмотров

Ищу помощника для выполнения различных задач от верстки до полноценной разработки. Постоянный поток задач не обещаю. Данное сотрудничество подойдет тем кто ищет подработку. По всем вопросам в личку или в скайп.

11 лет назад
skss
Клим 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров