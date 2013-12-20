Информер для кино сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка109 просмотров

Нужен красивый информер популярных или последних новостей под темный дизайн сайта на движке ucoz.

Должно выводиться изображение новости, Название и описание

Описание буду добавлять через дополнительное поле.

Информер буду ставить на сайт klipzona.net в самый низ страницы. Сейчас там три информера с обычными ссылками, что не очень нравится.

В прикрепленном файле пример с другого сайта.

11 лет назад
AlexMN93
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров