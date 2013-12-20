Ищу Web-программиста для проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка213 просмотров

Ищу хорошего Web-программиста для реализации своего проекта. Реализация сайта CMS (возможно на основе открытого движка) c использованием php и masql, возможно javascript или других языков, нужно будет совместно найти общее решение. Из Днепропетровска.

JavaScriptPHP
11 лет назад
pezl
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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