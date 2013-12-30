Сделать копию сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки234 просмотра

Сайт на ЮКОС - нужно перенести на WP - доступ к хостингу даю

адрес сайта который нужно перенсти http://svetnadegda.ucoz.ru/

Оплата только Яндекс деньги — если нет доверия оформляйте Сделку без риска

Предоплаты нет, вы можете собрать у себя на хосте и потом перенести, оплата за результат

цена до 150 баксов.

Шаблон простейший

WordPress
11 лет назад
nkvclub
61 год
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Сделал отлично! Спасибо. Очень корректен - держит в курсе производства работ. Рекомендую
Хороший заказчик. Быстрая проверка и оплата.

Заявки фрилансеров

seregan3
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад