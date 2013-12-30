Сделать копию сайта

Сайт на ЮКОС - нужно перенести на WP - доступ к хостингу даю

адрес сайта который нужно перенсти http://svetnadegda.ucoz.ru/

Оплата только Яндекс деньги — если нет доверия оформляйте Сделку без риска

Предоплаты нет, вы можете собрать у себя на хосте и потом перенести, оплата за результат

цена до 150 баксов.

Шаблон простейший