Интеграция в сайт каталога: 2ГИС + Яндекс.Карты

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Закрытнет заявок74 просмотра

Добрый день!

Необходимо интегрировать в сайт (на Wordpress) - каталог стоматологических клиник Москвы, используя связку:

База клиник API 2ГИС + Яндекс.Карты (либо готов рассмотреть вариант использования спарсенной базы клиник из 2ГИС в формате csv).

Функционал (эскизы прикреплены):

- фильтры (по услугам, по округу/метро)

- возможность вставки своих описаний клиникам (важно, чтобы описания “не слетали” в случае обновления базы клиник)

- два варианта отображения: показать картой, показать списком

- любые другие внедренные “фишки” приветствуются

Интересует цена/сроки.

WordPress
11 лет назад
webstep
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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