Необходима реализация взаимодействия с доменным регистратором r01.ru в плане регистрации доменных имен. Документация по управлению услугами с помощью API: — http://help.r01.ru/partner/api.html Требования к sdk минимальны: 1) следовать стандарту ...
Интеграция в сайт каталога: 2ГИС + Яндекс.Карты
Добрый день!
Необходимо интегрировать в сайт (на Wordpress) - каталог стоматологических клиник Москвы, используя связку:
База клиник API 2ГИС + Яндекс.Карты (либо готов рассмотреть вариант использования спарсенной базы клиник из 2ГИС в формате csv).
Функционал (эскизы прикреплены):
- фильтры (по услугам, по округу/метро)
- возможность вставки своих описаний клиникам (важно, чтобы описания “не слетали” в случае обновления базы клиник)
- два варианта отображения: показать картой, показать списком
- любые другие внедренные “фишки” приветствуются
Интересует цена/сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходима реализация взаимодействия с доменным регистратором reg.ru в плане регистрации доменных имен. Документация по управлению услугами с помощью API: — https://www.reg.ru/support/help/api Требования к sdk минимальны: 1) следовать стандарту ...Закрыт11 лет назад
Необходима реализация взаимодействия с доменным регистратором nic.ru в плане регистрации доменных имен. Документация по управлению услугами с помощью API: — http://www.nic.ru/api/ Требования к sdk минимальны: 1) следовать стандарту ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
moniker.com Необходима реализация взаимодействия с доменным регистратором moniker.com в плане регистрации доменных имен. Документация по управлению услугами с помощью API: - https://www.moniker.com/domainnames.jsp - http://www.webhostingtalk.com/wiki/Moniker_API_Integration_Guide ...Закрыт11 лет назад
В доске объявлений реализованной boxcode.ru Нужна проверка уникальности объявления (в рамках сайта) при добавлении. Требование. При добавлении объявления нужно проверить нет ли уже размещенных на сайте объявлений с таким же текстом. (проверять ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Программирование интернет-магазина на Битрикс. Верстка есть.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен специалист VK API для исправления бага. При частом использовании API, он не отвечает, нужно исправить.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Задача сделать калькулятор , который по берет данные - глубина погружения - кол-во свай из таблички http://kommtex.ru/raschet-stoimosti-rabot и выводит значение далее можно отправить заявку через ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
сайт choir.klirik.com нужно подправить фотогалерею http://choir.klirik.com/eng.html#foto (чтобы вверху отображалась большая картинка, а под ней ряд миниатюр) Простая галерея на 10 картинок. и поставить то же самое на http://choir.klirik.com/rus.html#foto ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день, Есть функция постинга в социалку, которая работает через прокси с авторизацией. Все работает нормально, но в одном месте не работает через прокси (хотя без прокси все ок). Надо поправить.Закрыт11 лет назад