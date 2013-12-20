Необходима реализация взаимодействия с доменным регистратором r01.ru в плане регистрации доменных имен. Документация по управлению услугами с помощью API: — http://help.r01.ru/partner/api.html Требования к sdk минимальны: 1) следовать стандарту ...
Требуется программисты по 1C-Bitrix
Поддержка сайтов, работы много. Занятость должна быть полной, по 4-8 часов в день.
Портфолио иметь обязательно
Заявки фрилансеров
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