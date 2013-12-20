Требуется программисты по 1C-Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки107 просмотров

Поддержка сайтов, работы много. Занятость должна быть полной, по 4-8 часов в день.

Портфолио иметь обязательно

11 лет назад
studio_ArtLab
Виктор 
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров