Ошибка сайта при переносе на другой хост

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Закрыт3 заявки173 просмотра

Здравствуйте !В приложении принт скрин !

Базу сайта оставили прежнию,заменили только файлы сайта (кроме файлов конфиги папки files)

Сайт на simpla cms.

Не все картинки отображаются на сайте,хотя раньше отображались Все,бекап когда отображались Все,имеется.

Приоритет цене,жду Ваших предложений !

11 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров