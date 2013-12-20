Необходима реализация взаимодействия с доменным регистратором r01.ru в плане регистрации доменных имен. Документация по управлению услугами с помощью API: — http://help.r01.ru/partner/api.html Требования к sdk минимальны: 1) следовать стандарту ...
Ошибка сайта при переносе на другой хост
Здравствуйте !В приложении принт скрин !
Базу сайта оставили прежнию,заменили только файлы сайта (кроме файлов конфиги папки files)
Сайт на simpla cms.
Не все картинки отображаются на сайте,хотя раньше отображались Все,бекап когда отображались Все,имеется.
Приоритет цене,жду Ваших предложений !
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