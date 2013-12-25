Простая работа для верстальщика: перенести блок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок167 просмотров

Нужно перенести карту со всеми стилями и картинками над ней с timbomania.ru/blue/ в timbomania.ru/yellow/ (вместо той, которая сейчас). Важна скорость. Там все очень просто, как вижу я - вручную перенести стили и контент, и проверить, чтобы они не пересекались с существующими.

11 лет назад
gtauter
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все по ТЗ и очень быстро. Доволен, будем сотрудничать еще!
Все окок

Заявки фрилансеров

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад