Простая работа для верстальщика: перенести блок

Нужно перенести карту со всеми стилями и картинками над ней с timbomania.ru/blue/ в timbomania.ru/yellow/ (вместо той, которая сейчас). Важна скорость. Там все очень просто, как вижу я - вручную перенести стили и контент, и проверить, чтобы они не пересекались с существующими.