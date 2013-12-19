Есть сайт, необходимо разместить на нём 4 страницы с картинками, нужен человек с хорошим опытом работы с TYPO3
Разработать АПИ для интернет магазина
Разработать АПИ для интернет магазина
задача: есть интернет магазин (А), сделали еще один (B), нужно разработать (на PHP) API для передачи информации о товарах и сопутствующих аксессуаров из интернет магазина А в В, чтобы каталог в магазине В обновлялся автоматически сам в зависимости от изменения товаров и аксессуаров в магазине А
есть 2 таблицы: в 1-ой таблице хранится информация о товаре, во второй сопутствующие аксессуары (данные о таблицах приведены не полностью и будут использоваться только для разработки алгоритма создания АПИ)
структура 1-ой таблицы:
id|name|info|type|more|img|event|money
id - уникальный ид товара (числовой формат)
name - название товара
info - информация о товаре
type - категории товара
more - дополнительная информация о товаре
img - картинка товара
event - дата и время добавления / обновления товара (2013-12-19 20:12:18)
money - деньги
структура 2-ой таблицы:
id|name|money|info|img|event
id - ид основного товара из таблицы 1
name - название аксессуара
money - деньги
info - информация
img - картинка
event - дата и время добавления / обновления аксессуара (2013-12-19 20:12:18)
в магазине А, бывает меняется только описание о товаре, + добавляются сопутствующие аксессуары
в обоих случаях происходит обновление поля event из 1-ой таблицы
в основном используются следующие ситуации:
1. добавление нового товара и сопутствующих аксессуаров
2. изменение описания основного товара (СЕО рерайт)
3. смена добавление картинки основного товара
4. добавление и изменение сопутствующих аксессуаров к товару
Меня больше интересует процесс (алгоритм) получения новых товаров и обновление товаров, если были добавлены/изменены только аксессуары у товара.
те что должен спросить сайт Б у сайта А и что ему ответит сайт А
какие команды будет посылать сайт Б к сайту А и какие варианты ответа сможет выдавать сайт А
пишите ваши цены и схемы реализаций (с примерами) в личку
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