Разработать АПИ для интернет магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок197 просмотров

Разработать АПИ для интернет магазина

задача: есть интернет магазин (А), сделали еще один (B), нужно разработать (на PHP) API для передачи информации о товарах и сопутствующих аксессуаров из интернет магазина А в В, чтобы каталог в магазине В обновлялся автоматически сам в зависимости от изменения товаров и аксессуаров в магазине А

есть 2 таблицы: в 1-ой таблице хранится информация о товаре, во второй сопутствующие аксессуары (данные о таблицах приведены не полностью и будут использоваться только для разработки алгоритма создания АПИ)

структура 1-ой таблицы:

id|name|info|type|more|img|event|money

id - уникальный ид товара (числовой формат)

name - название товара

info - информация о товаре

type - категории товара

more - дополнительная информация о товаре

img - картинка товара

event - дата и время добавления / обновления товара (2013-12-19 20:12:18)

money - деньги

структура 2-ой таблицы:

id|name|money|info|img|event

id - ид основного товара из таблицы 1

name - название аксессуара

money - деньги

info - информация

img - картинка

event - дата и время добавления / обновления аксессуара (2013-12-19 20:12:18)

в магазине А, бывает меняется только описание о товаре, + добавляются сопутствующие аксессуары

в обоих случаях происходит обновление поля event из 1-ой таблицы

в основном используются следующие ситуации:

1. добавление нового товара и сопутствующих аксессуаров

2. изменение описания основного товара (СЕО рерайт)

3. смена добавление картинки основного товара

4. добавление и изменение сопутствующих аксессуаров к товару

Меня больше интересует процесс (алгоритм) получения новых товаров и обновление товаров, если были добавлены/изменены только аксессуары у товара.

те что должен спросить сайт Б у сайта А и что ему ответит сайт А

какие команды будет посылать сайт Б к сайту А и какие варианты ответа сможет выдавать сайт А

пишите ваши цены и схемы реализаций (с примерами) в личку

PHP
11 лет назад
glazunov_nikita
Никита 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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