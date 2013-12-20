Система копирования RSS на сайт

Это нужно интегрировать в существующий сайт на SMARTY CMS RSS ленту со сторонних сайтов (открытый php код). На сайте уже есть зарегистрированные пользователи, которые и хотели бы получать информационную рассылку согласно выбранным ими тематикам.

Необходимо также организовать систему выбора тематик и саму рассылку.

Нужно понимание стоимости, вариантов сотрудничества, времени на создание системы. На вопросы готов отвечать оперативно.

Приветствуется опыт подобного рода проектов!!