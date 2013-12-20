Drupal7. Ubercart. Доработки

$76
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок56 просмотров

Есть сайт зорак.рф на друпал7.

Надо:

1. установить автоматическое уменьшение цены на товар с увеличением объема закупок (от суммы). Допустим купили от 10000 руб. значит скидка 10%.

2. Перевод покупателя на постоянные оптовые цены (добавление в определенную группу).

3. У товара отображать его наличие/отсутствие, и указывать, что данный товар под заказ (cck поле)

4. Строка поиска выдает автоматический список товаров по искомому полю (смотреть модули fuzzysearch search_api_autocomplete )

5. Возможность указания двух цен (зечеркнутой и цены продажи)

6. Установка на товар значения "хит продаж" (ярлычок на картинке товара).

7. При добавлении товара вносится цена закупа. А розничные цены устанавливаются автоматически от установленной процентной наценки

2500руб.

11 лет назад
9272365994
Александр 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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