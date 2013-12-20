Форма ламинации профиля ПВХ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки84 просмотра

Требуется создать форму заказа по готовому примеру, но без исходных кодов.

Когда выбираешь значение активируется второй список, относительно значения в первом.

Ссылку на форму вышлю в ЛС,

11 лет назад
Spec2007
Сергей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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