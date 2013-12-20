Система предназначена для организации проектов в Компании, управление финансовой деятельностью между её участниками и клиентами, система автоматизировано распределяет проценты между исполнительными лицами, ответственными за определенный проект. Система делиться на 3 трех типов участников: ...
Форма ламинации профиля ПВХ
Требуется создать форму заказа по готовому примеру, но без исходных кодов.
Когда выбираешь значение активируется второй список, относительно значения в первом.
Ссылку на форму вышлю в ЛС,
Заявки фрилансеров
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