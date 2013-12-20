Разработать АПИ для интернет магазина задача: есть интернет магазин (А), сделали еще один (B), нужно разработать (на PHP) API для передачи информации о товарах и сопутствующих аксессуаров из интернет магазина А в В, чтобы ...
Веб-программист php на постоянку - удаленка
Нуждаемся в программисте / команде / компании для доработки новой версии туристического сайта (продажа туров и экскурсий):
* допиливание, развитие и поддержка API для мобильных и сторонних приложений
* разработка на основе API мобильной версии сайта
* анализ, оптимизация и рефакторинг имеющегося кода
* и еще куча другого
Работа предполагается в команде с другим программистом. Для удобства всех она ведется через git/github. Баги и тикеты через баг-трекер.
Требования: знание php, mysql, html
Опционально: nginx, bash, zabbix,
Что мы ждем от вас, чтобы рассмотреть ваше предложение:
* прислать пример кода любой вашей последней или лучшей работы с описанием того, что она делает. Если это будет ООП – ваши шансы повысятся. Емейл для связи в профиле
* если устроит пункт выше, то выполнение (или оценка времени выполнения) короткого тестового задания. Оно в приложении
* по выполнении теста выполняете еще несколько других подобных, но уже за запрошенную вами сумму.
* успех вышеуказанного пункта ведет к открытию доступа к основному проекту
Дополнительно к предложению укажите желаемый тариф в час или зарплату в месяц.
Адрес сайта покажем после выполнения хотя бы одного пункта выше.
Оплата: банковский счет в Украине (в этом случае оплатим и налоги), США. WebMoney, ЯндексДеньги, PayPal.
Форма оплаты: безналичный расчёт, электронные деньги
Вилка з/п: от $1000
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