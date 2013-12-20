Веб-программист php на постоянку - удаленка

Нуждаемся в программисте / команде / компании для доработки новой версии туристического сайта (продажа туров и экскурсий):

* допиливание, развитие и поддержка API для мобильных и сторонних приложений

* разработка на основе API мобильной версии сайта

* анализ, оптимизация и рефакторинг имеющегося кода

* и еще куча другого

Работа предполагается в команде с другим программистом. Для удобства всех она ведется через git/github. Баги и тикеты через баг-трекер.

Требования: знание php, mysql, html

Опционально: nginx, bash, zabbix,

Что мы ждем от вас, чтобы рассмотреть ваше предложение:

* прислать пример кода любой вашей последней или лучшей работы с описанием того, что она делает. Если это будет ООП – ваши шансы повысятся. Емейл для связи в профиле

* если устроит пункт выше, то выполнение (или оценка времени выполнения) короткого тестового задания. Оно в приложении

* по выполнении теста выполняете еще несколько других подобных, но уже за запрошенную вами сумму.

* успех вышеуказанного пункта ведет к открытию доступа к основному проекту

Дополнительно к предложению укажите желаемый тариф в час или зарплату в месяц.

Адрес сайта покажем после выполнения хотя бы одного пункта выше.

Оплата: банковский счет в Украине (в этом случае оплатим и налоги), США. WebMoney, ЯндексДеньги, PayPal.

Форма оплаты: безналичный расчёт, электронные деньги

Вилка з/п: от $1000