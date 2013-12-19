Js css html Окно

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Закрыт3 заявки123 просмотра

При нажатии (клика) на картинку должно появиться окно с информацией. пример тут http://vozle.net/sms/123.jpg Информация будет подгружаться с ссылки http://vozle.net/a-viewgift/bln-1/id-18291/

CSSHTMLJavaScript
11 лет назад
ovx
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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