Веб программисты

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок187 просмотров

Доброе время суток!

Собираю команду программистов для веб студии.

Интересуют люди для всех цмс и фреймворк.

Желательно высокий уровень профессионализма, ответственности и желания работать.

В отзывах указывайте с какими цмс работаете, опыт, примеры работ и скайп.

С уважением, Виталий.

11 лет назад
Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров