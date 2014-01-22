При нажатии (клика) на картинку должно появиться окно с информацией. пример тут http://vozle.net/sms/123.jpg Информация будет подгружаться с ссылки http://vozle.net/a-viewgift/bln-1/id-18291/
Обновления движка форума.
Есть старый форум на phpbb 1
нужно обновить до phpbb 3 или другой последней версии, сохранить возможность логиниться по старым логинам.
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