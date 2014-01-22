Обновления движка форума.

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки101 просмотр

Есть старый форум на phpbb 1

нужно обновить до phpbb 3 или другой последней версии, сохранить возможность логиниться по старым логинам.

11 лет назад
stufently
Роман 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

pabond88
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
11 лет назад
$70
1 день

Заявки фрилансеров

pabond88
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
11 лет назад