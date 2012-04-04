Доработки на сайте под Drupal

Парсер асинов товаров AMAZON.com на php Подробное тз скину выбранному исполнителю. Только ASIN, больше ничего парсить ненадо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нуждаюсь в помощи по сайту на ЦМС Друпал. Нужно сделать немного правок на сайте v-service.com.ua. То что нужно сделать в прикрепленном файле. Называйте свои сроки и цену или задавайте вопросы.
Движок Drupal 7.0.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Проблема в том, что после апдэйта Mozilla некоторые функции сайта перестали работать в Mozille. Может кто нибудь помочь?Завершен12 лет назад
- $250
Скриншоты лежат таким образом: http://public.overpro.ru/screens/2012.04.04/_131213124-Win51/9VPBHMEK-%28STEAM_0_0_25608853%29/01-40-56.jpg 9VPBHMEK— вот это идентификатор, какому пользователю нужно в профиль вывести скриншоты. Ищем в базе такого пользователя и прикручиваем скрины в профиль. В эту же задачу входит соединение всего того же, но с другого ...Закрыт12 лет назад
- $50
На сайте нужно сделать страницу с подгружаемым файлом, при клике должно открываться окно для просмотра. Пример типа всякого рода скрипты фотогалерей, но мне надо чтобы в окне просматривался флеш файл. Реализация яваскриптом не интересна. Более ...Закрыт12 лет назад
- $340
Требуется интегрировать существующий дизайн с Битрикс, сделать модуль по отправке с сайта брони на номер в отеле и возможность заполнять информацию на нескольких языках.Закрыт12 лет назад
Необходимо разработать АИС на php с поддержкой БД Oracle. АИС будет очень простой. Суть такова. На фирме имеются рабочие места с ЭВМ. Для каждого места необходимо занести информацию о сотрудниках (ФИО, должность, подразделение и т.д.), ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть проблема с dle forum 2.6. Сейчас, если несколько подфорумов, то после каждого из них выводится: &amp;amp;amp;nbsp;. А это нужно убрать.... Для знатока работа на 5 минут :)Завершен12 лет назад
с записью голоса с микрофона. отписывайте, поговорим, объясню суть. оставляйте аси, скайпы только с адекватными расценками. у кого завышено – не утруждайте себя отвечать на проект!Закрыт12 лет назад
Должна быть полная интеграция с 1С. В ответе пишите обязательно ЦЕНУ и как конкретно будет работать интеграция с 1С, что будет загружаться, выгружаться и т.п.Закрыт12 лет назад
Требуется допилить персональный сайт художника german-gold.com: 1. Технические доработки (WordPress) 1.1. Добавить систему комментирования от Facebook и VK (под картинами). 1.2. Добавить кнопки шаринга на Facebook, VK, Google+, LinkedIn, Twitter. 1.3. Добавить кнопки лайка на Facebook, VK, Google+ (под ...Закрыт12 лет назад