Доработки на сайте под Drupal

Скриншоты лежат таким образом: http://public.overpro.ru/screens/2012.04.04/_131213124-Win51/9VPBHMEK-%28STEAM_0_0_25608853%29/01-40-56.jpg 9VPBHMEK— вот это идентификатор, какому пользователю нужно в профиль вывести скриншоты. Ищем в базе такого пользователя и прикручиваем скрины в профиль. В эту же задачу входит соединение всего того же, но с другого ...