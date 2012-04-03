Всплывающее окно на сайте (типа фотогалереи)

На сайте нужно сделать страницу с подгружаемым файлом, при клике должно открываться окно для просмотра. Пример типа всякого рода скрипты фотогалерей, но мне надо чтобы в окне просматривался флеш файл. Реализация яваскриптом не интересна. Более подробную информацию напишу исполнителю. Хотелось бы получить реализацию через style.css, но если это не возможно предложите свой вариант.