Всплывающее окно на сайте (типа фотогалереи)

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка134 просмотра
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На сайте нужно сделать страницу с подгружаемым файлом, при клике должно открываться окно для просмотра. Пример типа всякого рода скрипты фотогалерей, но мне надо чтобы в окне просматривался флеш файл. Реализация яваскриптом не интересна. Более подробную информацию напишу исполнителю. Хотелось бы получить реализацию через style.css, но если это не возможно предложите свой вариант.

12 лет назад
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Сергей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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