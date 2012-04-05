Немного переделать PHP код

Веб-программированиеЗавершен7 заявок161 просмотр
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Проблема в том, что после апдэйта Mozilla некоторые функции сайта перестали работать в Mozille. Может кто нибудь помочь?

PHP
12 лет назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
t_babich
Трофим 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)
12 лет назад
$1
1 день
Нашёл ошибку за 5 минут, исправил за пол часа - респект!
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