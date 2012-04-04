Вывод изображений на веб с фтп сервера.

Скриншоты лежат таким образом:

http://public.overpro.ru/screens/2012.04.04/_131213124-Win51/9VPBHMEK-%28STEAM_0_0_25608853%29/01-40-56.jpg

9VPBHMEK— вот это идентификатор, какому пользователю нужно в профиль вывести скриншоты. Ищем в базе такого пользователя и прикручиваем скрины в профиль.

В эту же задачу входит соединение всего того же, но с другого хоста http://eac.0ver.pro/

http://eac.0ver.pro/?game=1&server=31.28.166.116_2...

35516

Тут за идентификатор берем STEAM_0.1.46635516, находим в базе такого игрока и выставляем в профиль.

Сделать так, чтобы в профиле кликаешь ссылку «Скриншоты», открывается аякс окно с 9 последними скриншотами, и с кнопкой «посмотреть еще» — еще 10 скриншотов созданных старше.

Пример профиля http://www.overpro.ru/user/Anhil

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