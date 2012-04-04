Вывод изображений на веб с фтп сервера.

$250
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки252 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Скриншоты лежат таким образом:

http://public.overpro.ru/screens/2012.04.04/_131213124-Win51/9VPBHMEK-%28STEAM_0_0_25608853%29/01-40-56.jpg

9VPBHMEK— вот это идентификатор, какому пользователю нужно в профиль вывести скриншоты. Ищем в базе такого пользователя и прикручиваем скрины в профиль.

В эту же задачу входит соединение всего того же, но с другого хоста http://eac.0ver.pro/

http://eac.0ver.pro/?game=1&server=31.28.166.116_2...

35516

Тут за идентификатор берем STEAM_0.1.46635516, находим в базе такого игрока и выставляем в профиль.

Сделать так, чтобы в профиле кликаешь ссылку «Скриншоты», открывается аякс окно с 9 последними скриншотами, и с кнопкой «посмотреть еще» — еще 10 скриншотов созданных старше.

Пример профиля http://www.overpro.ru/user/Anhil

Предлагайте свои цены.

Наша — от 2500 руб. (WMR)

12 лет назад
unfon
Амир 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Angel07
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$70
5 дней
  • Похожие заказы

  • Всплывающее окно на сайте (типа фотогалереи)

    $50

    На сайте нужно сделать страницу с подгружаемым файлом, при клике должно открываться окно для просмотра. Пример типа всякого рода скрипты фотогалерей, но мне надо чтобы в окне просматривался флеш файл. Реализация яваскриптом не интересна. Более ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • АИС Учета компьютерной техники

    Необходимо разработать АИС на php с поддержкой БД Oracle. АИС будет очень простой. Суть такова. На фирме имеются рабочие места с ЭВМ. Для каждого места необходимо занести информацию о сотрудниках (ФИО, должность, подразделение и т.д.), ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Многофункциональныя флешка

    с записью голоса с микрофона. отписывайте, поговорим, объясню суть. оставляйте аси, скайпы только с адекватными расценками. у кого завышено – не утруждайте себя отвечать на проект!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Допиливание WordPress + наполнение контентом

    Требуется допилить персональный сайт художника german-gold.com: 1. Технические доработки (WordPress) 1.1. Добавить систему комментирования от Facebook и VK (под картинами). 1.2. Добавить кнопки шаринга на Facebook, VK, Google+, LinkedIn, Twitter. 1.3. Добавить кнопки лайка на Facebook, VK, Google+ (под ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка магазина.

    Ищу программиста, не студию, для реализации функционала интернет магазина на движке cms simpla. Магазин абсолютно несложный, самый простой функционал, без дополнительных модулей, и т.п. 1 нюанс, шаблон уже сверстан, главная страница готова. что нужно сделать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поставить готовый шаблон

    Требуется программист со знанием php (опыт от года). Создание сайтов. Требуется поставить готовый шаблон на несколько сайтов. При успешной работе возможно долгосрочное сотрудничество. Программист для консультации на связи.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить СМС модуль и отправку на е-мейл.

    Сайт matrason.com.ua на РНР (самописная Кактус CMS http://cms.kaktus.kiev.ua/) Нужно в корзине, после добавления товара и заполнения формы, клиенту приходило ссобщениие о с номером заказа на электронку и в виде смс.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад