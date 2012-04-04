Вывод изображений на веб с фтп сервера.

На сайте нужно сделать страницу с подгружаемым файлом, при клике должно открываться окно для просмотра. Пример типа всякого рода скрипты фотогалерей, но мне надо чтобы в окне просматривался флеш файл. Реализация яваскриптом не интересна. Более ...
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Скриншоты лежат таким образом:
http://public.overpro.ru/screens/2012.04.04/_131213124-Win51/9VPBHMEK-%28STEAM_0_0_25608853%29/01-40-56.jpg
9VPBHMEK— вот это идентификатор, какому пользователю нужно в профиль вывести скриншоты. Ищем в базе такого пользователя и прикручиваем скрины в профиль.
В эту же задачу входит соединение всего того же, но с другого хоста http://eac.0ver.pro/
http://eac.0ver.pro/?game=1&server=31.28.166.116_2...
35516
Тут за идентификатор берем STEAM_0.1.46635516, находим в базе такого игрока и выставляем в профиль.
Сделать так, чтобы в профиле кликаешь ссылку «Скриншоты», открывается аякс окно с 9 последними скриншотами, и с кнопкой «посмотреть еще» — еще 10 скриншотов созданных старше.
Пример профиля http://www.overpro.ru/user/Anhil
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