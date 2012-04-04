Посадить дизайн на Битрикс

$340
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка151 просмотр
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Требуется интегрировать существующий дизайн с Битрикс, сделать модуль по отправке с сайта брони на номер в отеле и возможность заполнять информацию на нескольких языках.

12 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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