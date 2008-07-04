Флеш ролики

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки95 просмотров

Создание нескольких флеш роликов под мобильные телефоны (Flash 4), маленький экран 240х320. Обязательно потребуется знание Action Script,Дизайнерские навыки.

т3 дам после просмотра аналогичных работ.

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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