Html5+css3+js верстка

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок175 просмотров
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Нужно сделать макет. Оплата по факту

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HTMLCSS
10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
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