Html5+css3+js верстка

Нужен грамотный программист, который знает что такое адаптированный дизайн (резиновый), html5 и css3 и используем самые современные технологии. Есть много постоянных заказов. Первый: Есть дизайн сайта http://s52.radikal.ru/i137/1309/c8/b22c333270ad.jpg функционал эффектов главной страницы почти как ...