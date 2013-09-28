Импорт OpenCart 1.4.9.6 > PrestaShop 1.5.5.0

Настроить Яндекс.Метрику, а именно добавить статистику по формам, которые находятся на сайте. Поставить цели на заполнение этих форм. И настроить, чтобы почта приходила с заполненных форм всегда, сейчас приходит не вся. Кто готов сделать сейчас?