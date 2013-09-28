Импорт OpenCart 1.4.9.6 > PrestaShop 1.5.5.0

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срок - 3 дня.

Необходимо единовременно перенести товары со всеми характеристиками (атрибуты и производители).

Товаров 70 штук. Сайт донор - http://linzastyle.ru/

СТРОГО!!! Оставляйте заявку только если точно знаете как выполнит задачу. Нет времени на эксперименты.

OpenCartPrestashop
10 лет назад
ali3412
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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