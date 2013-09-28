Импорт OpenCart 1.4.9.6 > PrestaShop 1.5.5.0

Нужен грамотный программист, который знает что такое адаптированный дизайн (резиновый), html5 и css3 и используем самые современные технологии. Есть много постоянных заказов. Первый: Есть дизайн сайта http://s52.radikal.ru/i137/1309/c8/b22c333270ad.jpg функционал эффектов главной страницы почти как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срок - 3 дня.
Необходимо единовременно перенести товары со всеми характеристиками (атрибуты и производители).
Товаров 70 штук. Сайт донор - http://linzastyle.ru/
СТРОГО!!! Оставляйте заявку только если точно знаете как выполнит задачу. Нет времени на эксперименты.
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