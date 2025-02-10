Требуется специалист для оптимизации сайта на Yii с целью улучшения показателей PageSpeed. Основные задачи: вывести производительность всех страниц в зеленую зону на десктопе и мобильных устройствах, с акцентом на CLS и LCP. Доступ к репозиторию будет предоставлен для работы. Все изменения должны сохранять дизайн и функционал сайта.