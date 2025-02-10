Интеграция api в проект на Laravel+svelte

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки173 просмотра

Необходимо интегрировать API видеогенерации MiniMaxi в текущий функционал сайта.

Требования к доработке

  1. Интеграция API:

    • Реализовать подключение к API MiniMaxi для генерации видео.

  2. Изменения в UI:

    • На странице генерации видео (где сейчас указан Luma Dream Machine) добавить выпадающий список для выбора модели видеогенерации.

Детальней здесь https://www.dropbox.com/scl/fi/fx6ku2hgf50tdu4ummwq1/api-Laravelsvelte.paper?rlkey=hkc5cl5vdfna040zvplc1uqgg&dl=0

LaravelИнтеграция API
3 месяца назад
olPdy
Олег 
27 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
15 отзывов(-1)
3 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад