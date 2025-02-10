Необходимо выполнить доработки на сайте WordPress: добавить кнопку онлайн-оплаты Liqpay в форму оформления заказа и изменить URL на странице товара при выборе цвета. Сайт будет предоставлен для оценки.
Интеграция api в проект на Laravel+svelte
Необходимо интегрировать API видеогенерации MiniMaxi в текущий функционал сайта.
Требования к доработке
Интеграция API:
Реализовать подключение к API MiniMaxi для генерации видео.
Изменения в UI:
На странице генерации видео (где сейчас указан Luma Dream Machine) добавить выпадающий список для выбора модели видеогенерации.
Детальней здесь https://www.dropbox.com/scl/fi/fx6ku2hgf50tdu4ummwq1/api-Laravelsvelte.paper?rlkey=hkc5cl5vdfna040zvplc1uqgg&dl=0
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