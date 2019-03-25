Необходимо копировать сайт

Добрый день! Я только начинаю работать с php и начал сразу со сложного проекта. Нужна помощь с выводом данных из базы данных. Я могу показывать, что я сделал и что не получается, а вы сможете помочь исправить. Интересно ...
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С моего сайта своровали фото и сделали неплохой сайт.
Вопрос, кто сможет помочь копировать этот сайт на мой домен?
сайт который нужно скопировать
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