Настроить синхонихацию с 1с на modx через mSync

Нужен опытный программист отлично знающий modx и модуль синхронизации с 1с mSync который сможет грамотно настроить синхронизацию ИМ с 1с. Сейчас все работает очень криво и не стабильно.

Основное что надо сделать: Товары из 1с должны появляться в ИМ со всеми описаниями и характеристиками в нужных разделах и категориях, Все изменения в 1с по товарам должны переходить в им, если товар закончился на складе товар в им должен отключаться. Все это должно работать не только через ручной импорт xml файлами но и при прямом синке из 1с.