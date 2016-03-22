Необходим парсеринг zzap .ру , только продавцы системы интересуют в формате excel списком срок исполнения 3-7 дней
Парсер .docx с загрузкой на WordPress
Нужно разработать парсер для файлов word. Цель: текст оформленный стилями word преобразовать в текст оформленный заранее продуманными тегами и загрузить его на сайт, который работает на CMS Wordpress.
Есть пример работающего парсера от другого проекта + наработки по этому!
Задача довольно срочная!
Техническое задание: https://goo.gl/sNdQxw.
Исходный файл: Текст в Word документе, разделенный цветовыми подзаголовками.
Пример: https://goo.gl/gwIz7N.
Результат: Опубликованная запись и подзаписи на сайте (Wordpress), оформленная в нужные теги.
Пример: https://goo.gl/bYkfeC.
ТРЕБОВАНИЕ К СОИСКАТЕЛЮ:
— Программист с опытом разработки парсеров, обработчиков
— Знание и опыт работы с CMS Wordpress
— Наличие кошелька WebMoney.
В отклике оставляйте примерный срок разработки, стоимость и возможный вариант реализации.
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