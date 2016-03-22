Парсер .docx с загрузкой на WordPress

Нужно разработать парсер для файлов word. Цель: текст оформленный стилями word преобразовать в текст оформленный заранее продуманными тегами и загрузить его на сайт, который работает на CMS Wordpress.

Есть пример работающего парсера от другого проекта + наработки по этому!

Задача довольно срочная!

Техническое задание: https://goo.gl/sNdQxw.

Исходный файл: Текст в Word документе, разделенный цветовыми подзаголовками.

Пример: https://goo.gl/gwIz7N.

Результат: Опубликованная запись и подзаписи на сайте (Wordpress), оформленная в нужные теги.

Пример: https://goo.gl/bYkfeC.

ТРЕБОВАНИЕ К СОИСКАТЕЛЮ:

— Программист с опытом разработки парсеров, обработчиков

— Знание и опыт работы с CMS Wordpress

— Наличие кошелька WebMoney.

В отклике оставляйте примерный срок разработки, стоимость и возможный вариант реализации.