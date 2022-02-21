Плагин для wordpress

Требования к плагину

Функционал плагина должен обеспечивать реализацию типовых блоков в виде виджетов или шоткодов

WordPress, содержащих параметры настройки при необходимости:

- Структурированный блок ссылок – список направлений и маршрутов

- Форма поиска рейса

- Структурированный блок записей рейсов – список рейсов

- Страница информацией о рейсе, перевозчике, автобусе и свободных местах

- Оформление одного или нескольких билетов на выбранный рейс

- Отмена заказа и возврат билета по желанию пассажира

- Страница заказа со списком оформленных билетов с отображением статуса заказа и билетов

- Страница оплаты заказа

- Допускается разработка и использование прочих виджетов, по согласованию с Заказчиком

Плагин должен обеспечивать формирование посадочных страниц для каждого маршрута с

постоянными адресами вида /rt/1234-567456, где цифры обозначают коды

городов отправления и прибытия.

Плагин должен иметь страницу настройки в системе администрирования сайта, доступную только

администратору сайта. Должны быть настраиваемы следующие параметры

плагина:

- Формат полей title и description посадочных страниц маршрутов

- Настройку схемы https://ogp.me/ для посадочных страниц

- Поля авторизации login и password агента

- Режим работы плагина: отключен, реферал, агент

- Размер страниц при многостраничном выводе таблиц и списков

- Максимальное количество пассажиров в заказе

- Параметр реферальной программы

Вопросы, дополнительная информация сроки и согласование цены обсуждаются

персонально с каждым кандидатом. Возможно дробление работы на более

мелкие части.

Просьба откликаться только профессионально занимающихся разработкой для WP программистов!

!!! Возможно, что некотороые требования выглядят неясно или размыто. Здесь приведены только общие требования для понимания объема работы. Для выполнения работы будет написано детальное ТЗ при согласовании с Исполнителем, чтобы были расставлены все точки над i и было взаимное понимание о работе и у Испонителя и у Заказчика.