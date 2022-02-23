Битрикс - Необходимо сделать из простой формы, пошаговую

Заказ комплексных обедов на базе CMS Wordpress или др. Вот прототип [url=https://app.moqups.com/riTG24xL6uIYD6ZGTVWVDDbxmOrxL8PE/view/page/ad64222d5]https://app.moqups.com/riTG24xL6uIYD6ZGTVWVDDbxmOrxL8PE/view/page/ad64222d5 [/url]Вот видел нечто похожее [url=https://producttable.barn2.com/online-restaurant-ordering-system/]https://producttable.barn2.com/online-restaurant-ordering-system/[/url] , но там каждое блюдо отдельно считается. Необходима доработка плагина Woocommerce, либо реализация на другой системе: 1. В заказе и в ...