Добрый день нужно помочь разобраться с кодом js есть строка, полученная кодом [code]let encodedTx = btoa(String.fromCharCode.apply(null, arr[1].encode()));[/code]нужен обратный аналог на php, либо просто пояснить логику btoa аналог base64_encode вот нужно при помощи base64_decode на php раскодировать строку и получить верную ...
OpenCart: посадить новую верстку карточки, взамен старой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интегрировать новую верстку карточки https://bflower.ru/verstka/index.html, взамен старой https://bflower.ru/bouquet_summer_breeze.html
Инф: дизайн новой карточки, отрисововался на основе старой, больше поменялись стили, но так же добавился и функционал:
1. Состав теперь нужен через опции/атрибуты (в админке добавляем цветок, 30 шт и выставляем цену) при указе в букете состава, он просто выводится и формирует общую сумму;
2. Подсветка цветка на фото (уже реализовано через админку)
3. GMT (указать в админке основное время, а я присвою регионам GMT пояс и что-бы выводилось время внутри карточки) без подтягивание в корзину, статика
и т.д
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