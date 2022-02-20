OpenCart: посадить новую верстку карточки, взамен старой

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки541 просмотр
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Интегрировать новую верстку карточки https://bflower.ru/verstka/index.html, взамен старой https://bflower.ru/bouquet_summer_breeze.html

Инф: дизайн новой карточки, отрисововался на основе старой, больше поменялись стили, но так же добавился и функционал:

1. Состав теперь нужен через опции/атрибуты (в админке добавляем цветок, 30 шт и выставляем цену) при указе в букете состава, он просто выводится и формирует общую сумму;

2. Подсветка цветка на фото (уже реализовано через админку)

3. GMT (указать в админке основное время, а я присвою регионам GMT пояс и что-бы выводилось время внутри карточки) без подтягивание в корзину, статика

и т.д

OpenCart
2 года назад
dobie
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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