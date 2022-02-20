Запустить python скрипт

$3
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка523 просмотра
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Есть готовый скрипт (выложенный на сайте и инструкцией), 20 строчек кода, нужно подключить библиотеки и запустить скрипт

Ничего дописывать не нужно, просто сделать так чтобы он работал по инструкции

Python
2 года назад
guest_16327527449308
2 года в сервисе
Был
год назад