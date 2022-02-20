Разработать frontend CRM системы для образовательного центра

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки641 просмотр
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Необходимо разработать веб-фронтенд для CRM-системы для мобильных устройств и ПК для записи на курсы и аналитики (функционал и объем системы такой же как у http://2kurs.ru/). ТЗ и дизайн будут. Бэкенд-разработчик работает на node.js + express по rest api либо websockets и будет разрабатывать систему вместе с Вами. 

По времени работы на 3 месяца.

2 года назад
guest_16453482393063
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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