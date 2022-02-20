Разработать frontend CRM системы для образовательного центра

Необходимо разработать веб-фронтенд для CRM-системы для мобильных устройств и ПК для записи на курсы и аналитики (функционал и объем системы такой же как у http://2kurs.ru/). ТЗ и дизайн будут. Бэкенд-разработчик работает на node.js + express по rest api либо websockets и будет разрабатывать систему вместе с Вами.

По времени работы на 3 месяца.