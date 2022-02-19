Работа с mapbox

Хотелось бы увидеть бота(telegram) , по подбору вакансий Сделать закрытый сайт по паролю где будут храниться резюме А через бота будут подаваться заявки на вакансии и отбираться по критериям
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Те кто работал с картой mapbox, js, html выводить список объектов на карте, построить дорогу от точки а до б
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