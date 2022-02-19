Интернет магазин

Хотелось бы увидеть бота(telegram) , по подбору вакансий Сделать закрытый сайт по паролю где будут храниться резюме А через бота будут подаваться заявки на вакансии и отбираться по критериям
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт
Хочу знать, как им пользоваться,
Как вставлять фото.
Фото вставлять в плёнку, верхнюю и нижнюю, на главной стр. фото черно-белые, когда нажимаешь на фото, оно на весь экран и цветное.
У нас есть кафе.
Надо сделать рекл. банер, нажимая на который люди попадают на этот ин-т. маг.
Название : mampfen-ru.de
Хочу, чтобы он был простой - нажимают меню кафе - читают меню.
Мы ещё попутно продаём продукты русские и восточно-европейские (100 наименований) - нажимают на продукты и видят список, что есть : фото и название (я вставлю сам, чтобы экономить)
Как с Вами связаться по ватсапп и когда позвонить?
Спасибо
Андрей Голубев
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Имеется сайт на платформе Opencart. Нужно реализовать автоматизацию по отправке сообщений с моего аккаунта в ВИЧАТ другим юзерам (поставщикам). Коротко суть работы автоматизации: 1) Клиент оформил и оплатил заказ. Заказ получил статус ОПЛАЧЕН. 2) Сделанная (потенциальным ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здраствуйте. Имеется скрипт для Yii2 который каждый час выдергивает всех юзеров из базы данных и рассылает им уведомления по смс и email. Все работает, но скрипт выполняется дольше минуты и нагружает процессор до 100% на ...Завершен2 года назад
Дизайн макет: https://www.figma.com/file/bFnHlYMiwVY9FFuHLKcuMM/?node-id=244%3A8 Задачи: 1. Сверстать страницу 1.1. Кнопки авторизации динамические. Сегодня их 2, завтра может быть 1, послезавтра 3. Нужно это учесть. Максимум возможны 3 кнопки: VK, Telegram, Viber. 1.2. Даты: из бэка дата первого дня + ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $30
Нужен бот для вацапа который будет интегрироваться в срм систему Yclients - Первичная обработка входящего трафика ( запись на услугу) - Доведение до услуги ( напоминание за сутки ) - Работа с базой клиентов ( рассылка напоминаний ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
https://github.com/pgndck/wonderfieldВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется развернуть сайт из бэкапа на хостинге(Joomla+virtuemart).Все должно корректно работать.Завершен2 года назад
- $20
Имеется класс для работы с базой данных Нужно еще модифицировать для работы с несколькими базами (multi database select), после модификаций предоставить информацию (docs) как работать, пример кода с multidatabase. +5$ если составите полностью документацию по классу. php ...Завершен2 года назад
Есть готовое расширение под Google Chrome по настройке прокси (исходники, также будет контакт с его разработчиком - можно будет задать любой вопрос). Нужно сделать клон под FireFox - нужно будет разобраться с API FireFox по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Создать смарт контракт и бота для арбитража в сетях эфира и BSCВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад