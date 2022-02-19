Интернет магазин

Есть сайт

info-tenerife.club

Хочу знать, как им пользоваться,

Как вставлять фото.

Фото вставлять в плёнку, верхнюю и нижнюю, на главной стр. фото черно-белые, когда нажимаешь на фото, оно на весь экран и цветное.

У нас есть кафе.

Надо сделать рекл. банер, нажимая на который люди попадают на этот ин-т. маг.

Название : mampfen-ru.de

Хочу, чтобы он был простой - нажимают меню кафе - читают меню.

Мы ещё попутно продаём продукты русские и восточно-европейские (100 наименований) - нажимают на продукты и видят список, что есть : фото и название (я вставлю сам, чтобы экономить)

Как с Вами связаться по ватсапп и когда позвонить?

Спасибо

Андрей Голубев